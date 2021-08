Mettmann: Keine Parkplatzsuche im Grünen, sondern ein Fehler beim Wenden!

Am Mittwochmorgen des 18.08.2021, gegen 06.45 Uhr, ereignete sich auf der Broichhofstraße in Ratingen-West ein eher ungewöhnlicher Unfall, der glücklicher Weise ohne Personen-, aber mit relativ hohem Sachschaden ausging.

Zur Unfallzeit hatte eine 18 Jahre alte Fahranfängerin aus den Niederlanden mit ihrem PKW die außerörtliche Broichofstraße, aus Richtung Berliner Straße kommend, in Fahrtrichtung Kaiserswerther Straße befahren. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn A52 in Fahrtrichtung Essen bemerkte sie erschreckt, dass sie falsch fuhr und deshalb wenden musste. Das tat sie dann auch sofort an ungünstiger und unerlaubter Stelle. Dabei verlor sie zu allem Überfluss auch noch die Kontrolle über ihren blauen Ford Focus. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und rutschte eine abschüssige Böschung hinunter. Dabei verschwand der Focus nahezu vollständig im Gebüsch.

Die 18-Jährige konnte sich unverletzt aus ihrem Fahrzeug befreien und die Polizei rufen. Der PKW des Pechvogels benötigte aber einen Kranwagen, der den nicht mehr fahrbereiten Focus aus der Böschung heben und abtransportieren konnte. Am PKW der jungen Frau und an der Botanik am Unfallort entstand bei dem missglückten Wendemanöver ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 7.000,- Euro.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)