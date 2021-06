Regenbogenfahne am Sitz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont Holzminden gehisst

Anlässlich des Christopher Street Days wurde am 28.06.2021 die Regenbogenfahne als Zeichen für Toleranz und Diversität am Sitz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in Hameln gehisst.

Der Leiter der Polizeiinspektion Matthias Kinzel ergänzt dazu: "Wir als Polizei stehen nicht nur für die innere Sicherheit ein, sondern wenden uns auch aktiv gegen jegliche Form von Diskriminierung. Dabei soll das Hissen der Fahne der symbolisch wahrnehmbare Akt der Solidarisierung sein. Messen lassen müssen wir uns aber sowohl innerdienstlich, als auch im Umgang mit den Menschen für die wir da sind, an unserem Handeln. Dabei ist die von unserem Denken geprägte Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die aktuellen Ereignisse auch im Fußball zeigen, dass es notwendig ist ein Zeichen für Toleranz und Vielfältigkeit zu setzen."

Die Regenbogenfahne wurde im Beisein von Polizeidirektor Matthias Kinzel, der Leiterin Einsatz Polizeirätin Marina Vieth, dem Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Polizeioberrat Heiko Heimann und dem Personalratsvorsitzenden Polizeihauptkommissar Ralf Hermes gehisst. Quelle: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots)