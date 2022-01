Bielefeld: Gestohlenes Saxophon kehrt zum Geburtstag zurück

Am 21.06.2021, wurde wie berichtet ein Mini-Saxophon aus einem Bauwagen entwendet, der auf einem Privatgrundstück in der Marienfelder Straße in Quelle stand. Rund sieben Monate später - einen Tag vor seinem 55. Geburtstag - erhielt der Besitzer sein Instrument zurück.

Am Mittwoch, den 26.01.2022, konnten Kriminalbeamte einem 54-jährigen Rietberger eine große Freude bereiten. Denn in einem entwendeten Citroen, der in Brackwede auftauchte, stießen Kriminalbeamte neben diversen Gegenständen auch auf ein kleines Saxophon. Dieses wurde durch die Ermittler mit dem Tatgeschehen vom Juni 2021 in Verbindung gebracht und konnte schließlich dem rechtmäßigen Besitzer überreicht werden. "Ich kann es noch immer nicht glauben", teilte der Rietberger freudig mit und erklärte, dass er das Instrument in seinem neuen Beruf als Altenpfleger äußerst gerne nutzt, um den Bewohnern einen schönen Tag zu bereiten. Diese würden mitunter aufblühen und seien wieder in der Lage mit ihren Familienangehörigen zu singen. Ein vorsichtiger erster Ton wurde dem Saxophon bereits in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums entlockt. Um die angrenzenden Büros nicht zu stören, blieb es allerdings dabei. Allen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Bielefeld richtete er seinen herzlichen Dank aus und betonte, dass er großen Respekt vor der Polizeiarbeit habe. Die Ermittlungen zum Diebstahl aus dem Bauwagen und zum Pkw-Diebstahl dauern an. Quelle: Polizei Bielefeld (ots)