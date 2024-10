Veranstaltungshinweis: TOXIC NATO – Film und Gespräch zu Uran-Munition & Kosovo-Krieg

Im November haben wir eine ganz besondere Veranstaltung für Sie: Filmemacher Moritz Enders zeigt seine ca. 25-minütige Doku zum Einsatz von DU-Munition (abgereichertes Uran) im Kosovo-Krieg 1999 durch das NATO-Bündnis.

Anschließend diskutieren auf dem Podium zu Uran-Munition und zur deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg:

Prof. Dr. Manfred Mohr: Völkerrechtler, langjähriger Experte für das Rote Kreuz, Co-Vorsitzender der International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW) und Gründungsmitglied der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA)

Oberstleutnant a.D. Jochen Scholz: ehem. Offizier der Luftwaffe, 6 Jahre in internationalen Hauptquartieren der NATO, 12 Jahre deutscher Vertreter in politischen Gremien der NATO, Referent im Verteidigungsministerium unter Rudolf Scharping, Zeuge der Entscheidungsentstehung zur deutschen Beteiligung am Kosovo-Krieg

Dokumentarfilmer Moritz Enders: ehem. für öffentlich-rechtliche Sender tätig, produzierte und drehte den Film, kämpft für die Aufdeckung und Anerkennung von Kriegsverbrechen und die Entschädigung der Opfer

Moderation – Dr. Alexander Neu: promovierte zur Jugoslawien-Kriegsberichterstattung, ehem. für die OSZE im ehemaligen Jugoslawien tätig, 2013 – 2021 Mitglied des Bundestages für DIE LINKE, u.a. im Verteidigungsausschuss und Auswärtigen Ausschuss

Einlass 10:30 Uhr



Beginn Film 11:00 Uhr



Beginn Podium 11:30 Uhr



anschließend Fragerunde



Ende 13:30 Uhr

Unkostenbeitrag: 10 Euro

Anmeldung: Über das Kontaktformular unter https://www.berlin-im-dialog.net/kontakt/

Zur Location: Das historische aber moderne Programmkino Filmkunst 66 Nähe Savignyplatz und U-Bahnhof Uhlandstraße liegt gut erreichbar und hat eine kleine Bar mit Getränken und Snacks (Bleibtreustraße 12, Berlin-Charlottenburg).



Alle Infos finden Sie auch noch einmal auf dieser Homepage www.berlin-im-dialog.net.

Quelle: apolut