Flensburg: Junge Frauen wurden aus vorbeifahrendem Auto mit rohen Eiern beworfen

Am Samstagabend (15.08.20), gegen 23 Uhr, wurden vier junge Frauen am Burgplatz in Flensburg aus einem fahrenden Auto mit rohen Eiern beworfen. Ein rotes Fahrzeug mit Flensburger Kennzeichen fuhr mit hoher Geschwindigkeit aus der Knuthstraße kommend an den Fußgängerinnen vorbei, wobei der Beifahrer diese mit rohen Eiern bewarf.

Die Bekleidung und Taschen der jungen Frauen wurden durch die Eiertreffer beschmutzt. Eine der jungen Frauen wurde von einem Ei am Knie getroffen und zog sich dadurch einen Bluterguss zu. Der Verkehrsermittlungsdienst hofft auf weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 046-4840. Vielen Dank! Quelle: Polizeidirektion Flensburg (ots)