Hattingen: CO-Verdacht bestätigte sich nicht - Hattinger Feuerwehr im Einsatz

Um kurz vor 17 Uhr wurde die Hattinger Feuerwehr am heutigen Dienstag in die Südstadt alarmiert. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde Kohlenmonoxidaustritt vermutet.

Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort Erkundungen und Messungen durchgeführt haben, wurde der Anfangsverdacht nicht bestätigt. Auch die Messungen der Stadtwerke ergaben keine Anzeichen auf einen Gasaustritt. Vielmehr handelte es sich vor Ort um einen Einsatz für den Rettungsdienst. Dieser übernahm auch die weiteren Maßnahmen. Neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Hattingen war auch der Löschzug Mitte vor Ort im Einsatz. Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter Feuerwehr Hattingen verwendet werden. Quelle: Feuerwehr Hattingen (ots)