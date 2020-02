Uelzen/Groß Liedern/Elbe-Seiten-Kanal: Tankmotorschiff versenkt Sportruderboot

Nach einer vermutlich leichten Kollision eines Tankmotorschiffs (TMS - Binnenschiff) mit einem Sportruderboot des hiesigen Rudervereins in den Abendstunden des 18.02.20 auf dem Elbe-Seiten-Kanal im weiteren Bereich Uelzen-Hafen ermittelt die Wasserschutzpolizei.

Nach derzeitigen Ermittlungen hatte das Tankmotorschiff gegen 20:00 Uhr die fünf "Ruderer" mit ihrem Boot auf dem ESK übersehen, so dass die Personen kenterten und das Boot zu Bruch ging. Das TMS setze seine Fahrt fort und konnte das alarmierte Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei im Bereich Bevensen kontrolliert werden. Die fünf betroffenen Ruderer landeten im kalten Wasser des Kanals, konnten sich an Land retten und das Sportruderbootwrack bergen. Die betroffenen Personen konnten noch nicht alle polizeilich befragt werden und begaben sich teilweise in medizinische Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Kollision dauern an.

Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg (ots)