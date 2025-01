Pasing-Obermenzing: Fahrzeugbrand erfordert ungewöhnliche Maßnahmen

Am frühen Freitagmorgen ist im Münchner Westen ein Pkw in Brand geraten. Um das Feuer löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte Improvisationsgeschick beweisen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Als das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle ankam, stand der Kleintransporter bereits in Vollbrand. Wie in solchen Fällen üblich gingen zwei Einsatzkräfte unter Atemschutz mit dem sogenannten Schnellangriffsschlauch zur Brandbekämpfung vor. Zunächst wurden die Flammen mit Wasser niedergeschlagen und so eine Ausbreitung auf das benachbarte Gebäude, bei welchem bereits eine Scheibe gesprungen war, verhindert.

Um den Dacia endgültig ablöschen zu können, ordnete der mittlerweile eingetroffene Zugführer einen Löschangriff mit Schaum an. Dieses Löschmittel hat den Vorteil, dass es nicht nur eine kühlende, sondern auch erstickende Wirkung hat und über einen längeren Zeitraum am Brandgut haftet. Da der Transporter voll betankt war, bereitete auslaufender Kraftstoff unter dem Auto ein weiteres Problem. Deshalb wurde das Fahrzeug mit Hilfe einer Rundschlinge von einem Hilfeleistungslöschfahrzeug auf die Seite gelegt. Anschließend konnte der Tank entfernt, separat mit zwei Pulverlöschern gelöscht und das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt werden.

Ein Eindringen des Kraftstoffes in die Kanalisation konnte verhindert werden. Insgesamt musste die Feuerwehr München bei diesem Brand nahezu alle üblichen Löschmittel einsetzen - allein 6.000 Liter Wasser waren nötig.

Durch den Einsatz kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der von der Branddirektion nicht beziffert werden kann. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Quelle: Feuerwehr München (ots)