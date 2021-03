Stade: Sattelzug stürzt auf die Seite

Am heutigen späten Vormittag gegen 10:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein umgestürzter LKW auf der Straße Hinterdeich in Neuenkirchen an der Ortsgrenze zu Ladekop gemeldet. Ein 59-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Stade hatte dort an einem Obsthof Erde abgeladen und dabei war das Fahrzeug auf die Seite gestürzt.

Der Fahrer wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt von der Besatzung eines Horneburger Rettungswagens ins Elbeklinikum eingeliefert werden. Da in der ersten Meldung davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer möglicherweise eingeklemmt sein könnte, wurden die Feuerwehren aus Neuenkirchen, Mittelnkirchen, Grünendeich, Steinkirchen, Ladekop, Jork, Borstel und Horneburg alarmiert und rückten an der Unfallstelle an. Die ca. 100 eingesetzten Einsatzkräfte retteten den Fahrer nach dem Aufsägen der Windschutzscheibe aus dem Führerhaus und sicherten den verunglückten Sattelzug ab. Die Bergung des Fahrzeuges wird im Laufe des Tages durch eine Bergungsfirma vorgenommen werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrerer zehntausend Euro geschätzt. Quelle: Polizeiinspektion Stade (ots)