Steinthaleben: Eigentümer gesucht: Wer erkennt sein E-Bike?

Die Polizei in Sondershausen sucht den Eigentümer dieses Herrenfahrrades. Das blaue E-Bike wurde am Donnerstagnachmittag des 14. Dezember in Steinthaleben aufgefunden. Bisherige Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Eigentümer des E-Bikes.

Wem gehört dieses Fahrrad? Wer kennt den Besitzer? Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis in der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden. Aktenzeichen: 0321193 Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)