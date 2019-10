Professioneller Musikunterricht: So viel kostet eine Unterrichtsstunde

Eine Unterrichtsstunde mit einem professionellen Musiklehrer kostet deutschlandweit durchschnittlich 31 Euro. Am teuersten ist der Musikunterricht in Hamburg. Dort zahlen Musikschüler durchschnittlich knapp 34 Euro pro Unterrichtseinheit (60 Minuten). In Leipzig verlangen Musiklehrer dagegen nur rund 27 Euro pro Stunde.

"Der Preis pro Unterrichtsstunde ist von der Ausbildung des Musiklehrers, den eigenen Vorkenntnissen und von Ort und Häufigkeit des Unterrichts abhängig", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. Am gefragtesten ist Klavierunterricht. Rund 37 Prozent der Anfragen über CHECK24 Profis betreffen dieses Instrument. 33 Prozent suchen nach einem Gesangslehrer und 23 Prozent wollen Gitarre spielen lernen. Angebote für Geigen-, Schlagzeug, Cello- oder Flötenunterricht werden deutlich seltener angefragt. Professionelle Musiklehrer je nach Wissenstand und für jede Musikrichtung Bei CHECK24 finden Musikinteressierte professionelle Lehrer für das Instrument ihrer Wahl. Der Unterricht kann dabei individuell an die jeweiligen Vorkenntnisse angepasst werden. Verbraucher wählen im Vergleich neben dem Instrument, den gewünschten Musikstil, den passenden Unterrichtsort und die Unterrichtszeiten. *Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2018 und August 2019 über CHECK24 Profis eingeholte Angebote für Musikunterricht Quelle: CHECK24 GmbH (ots)

