Hof Steht Auf – Demonstration für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung am 8.5.2021

“Diese Demonstrationen enden erst, wenn 7 Milliarden Menschen in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung miteinander leben.” Seit exakt einem Jahr gehen mutige Bürger in Hof (Saale) gegen die allseits bekannten Maßnahmen, die so genannte “Bundesnotbremse”, die immer noch andauernden Grundrechtseinschränkungen und gegen Willkür auf die Straße.

Das gemeinsame Anliegen: Ein selbstbestimmtes, verantwortungsvolles Miteinander. Helfen statt spalten, miteinander reden statt aneinander vorbeireden, voneinander lernen statt übereinander lästern, soziale Akzeptanz statt social distancing. Ein Jahr lang versuchten die Veranstalter, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Jetzt stellen wir uns die Frage: “In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie kann ein friedliches und freiheitliches Miteinander gelingen?” Zur Jubiläumsdemonstration am 8.5.2021 werden wir diese Fragen gemeinsam mit unseren Gästen erörtern und gehen einen weiteren Schritt in eine neue, friedliche Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, auf unserer kleinen Bühne begrüßen zu dürfen: Anselm Lenz (Herausgeber der Wochenzeitung “Demokratischer Widerstand”)



Rüdiger Lenz (Therapeut und Publizist) Bitte teilt diese Einladung mit allen Menschen, die gerne etwas tun möchten, macht ihnen Mut, zeigt ihnen, dass sie nicht alleine sind. Und unterstützt bitte den Veranstalter, indem ihr alle zahlreich in der Hofer Altstadt erscheint. Eingeladen sind alle mutigen Bürgerinnen und Bürger auch aus den angrenzenden Landkreisen sowie den angrenzenden Bundesländern Thüringen und Sachsen und natürlich auch alle, die von weiter weg anreisen möchten. Wir freuen uns auf euch alle am 8.5.2021: Ort: 95028, Hof (Saale), Kugelbrunnen



Beginn: 15:00 Uhr Weitere Infos unter: t.me/Widerstand_2020_Hof

youtube.com/Snoopy_028

Quelle: KenFM