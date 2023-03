Wilhelmshaven: Boxring aus Trainingsraum entwendet

Zwischen dem 16.03.2023 und dem 20.03.2023 wurde in das Trainingszentrum eines Boxvereins in der Friedenstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Nachdem hier zwei Zwischentüren aufgebrochen wurden, lösten sie die Schrauben des im Boden befestigten Boxrings, bauten diesen ab und entwendeten ihn.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen, mit drei Seilen umlaufenden, handelsüblichen Boxring im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Verbleib des Boxrings oder zur Tat machen können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)