Minden: Polizei wird zu Stallungsbrand gerufen

Wegen einer aus bisher unbekannten Gründen in Brand geratenen Pferdestallung wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmittag in die Straße "Bartlinge" gerufen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse war der Eigentümer des landwirtschaftlichen Anwesens gegen 13.10 Uhr auf den Brand eines mit etwa 20 Pferden besetzten Stalls aufmerksam geworden. Daraufhin gelang es ihm, die Tiere vor den Flammen in Sicherheit zu bringen und den Notruf abzusetzen. Pferde aus weiteren Ställen konnten ebenfalls gerettet werden. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf einen benachbarten Schweinestall sowie angrenzende Gastanks erfolgreich verhindern. Ein angrenzendes Heulager wurde offenbar ebenfalls durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch zahlreiche zu Hilfe eilende Landwirte, die Löschwasser in Tankanhängern an den Einsatzort brachten. Auch ein Tiefbauunternehmer erschien vor Ort und bot seine Hilfe mit einem Bagger an. Zur Stunde sind die Löscharbeiten noch nicht beendet, die Brandursache ist gegenwärtig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)