Pfarrer Kingreen widerspricht Kritikern des Wiederaufbaus des Potsdamer Garnisonkirchturms

Der evangelische Pfarrer und Programmvorstand der Stiftung Garnisonkirche, Jan Kingreen, hat Kritik am Wiederaufbau des Potsdamer Garnisonkirchturms zurückgewiesen. Damit reagierte er auf Proteste der Rekonstruktionsgegner, die befürchten, dass die Kirche zu einem Wallfahrtsort für Rechte werden könnte.

Kingreen sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio: "Es gibt in der Kirche selbst, an diesem Ort, keinerlei Anknüpfungspunkte für Rechte oder Rechtsradikale." In der Kirche werde schonungslos die deutsche Geschichte aufgearbeitet, so Kingreen, "das gefällt eigentlich keinem, der sich als rechtsradikal definiert."

Kingreen verwies außerdem darauf, dass die Garnisonkirchengemeinde seit fünf Jahren mit Jugendlichen Workshops zur Demokratie veranstalte. Man wolle den Neubau als Ort für Friedensarbeit und Demokratiebildung nutzen.

