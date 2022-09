Herborn: Falsche Polizeibeamte erbeuten 28.000 Euro

Dreiste Betrüger führten gestern Vormittag (27.09.2022) eine ältere Dame hinters Licht und brachten sie einen fünfstelligen Geldbetrag. Im Verlauf des Vormittags hatten sie der Seniorin in Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld überprüfen müssten, da bei ihrer Hausbank Falschgeld vorliegen würde.

In der Annahme, sie habe es tatsächlich mit Amtspersonen zu tun, holte die Herbornerin 28.000 Euro von ihrem Sparkonto und übergab das Geld einem vermeintlichen Polizeibeamten, der die Ersparnisse gegen 11:45 Uhr abholte. Als die Betrüger die Dame erneut kontaktierten und nach Konten bei weiteren Geldinstituten fragten, flog der Schwindel auf. Die Seniorin informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.



Die Polizei bittet dringend darum, insbesondere ältere Menschen vor solchen Machenschaften, zu warnen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass sie am Telefon niemals Fragen zu Vermögenswerten stellen oder um Geldbeträge bitten würde. Geben Sie in Telefonaten keinesfalls Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Übergeben Sie in keinem Fall Geld oder andere Vermögenswerte an unbekannte Personen.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill (ots)