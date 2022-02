Großbrand in Essener Wohnblock

In Essen ist in der Nacht zum Montag ein kompletter Wohnkomplex in Brand geraten. Man sei im Stadtteil Westviertel mit massiven Kräften vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten dauerten noch an.

Die Feuerwehr warnte vor Behinderungen im Berufsverkehr. Die Brandursache war zunächst unklar.

Nach Feuerwehrangaben sollen rund 50 Wohnungen von dem Feuer betroffen sein, es soll etwa 100 betroffene Personen geben. Zu möglichen Verletzten oder Toten wurden noch keine offiziellen Angaben gemacht. Medienberichten zufolge sollen mehrere Bewohner Rauchgasvergiftungen erlitten haben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur