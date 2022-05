Ritterhude: Zwei Züge beschädigt: Baumstamm und Ziegelsteine auf Bahngleise gelegt

Schäden an zwei Zügen haben unbekannte Täter in Ritterhude verursacht. Sie legten Ziegelsteine und das Stück eines 40 Zentimeter dicken Baumstamms auf die Strecke von Bremen nach Bremerhaven. Die gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr ereigneten sich am Sonnabend gegen 11:00 Uhr.

Zunächst hatte ein Güterzug auf der Fahrt nach Bremerhaven in Höhe der Eisenbahnbrücke der Hegelstraße und der angrenzenden Luisenstraße rote Ziegelsteine überfahren. Dabei wurde das Schienenräumschild beschädigt. Gleichzeitig flogen diese Steinsplitter in die Frontscheibe des entgegenkommenden Regionalexpress 4457, der von Bremerhaven nach Bremen unterwegs war. Die Frontscheibe und das Glas eines Scheinwerfers erhielten Risse. Verletzt wurde niemand. Als Bundespolizisten den Tatort erreichten, lag ein nachträglich aufgelegter Baumstamm auf den Schienen. Weil die Strecke bereits gesperrt war, kam es zu keiner weiteren Kollision. Das Hindernis wurde beseitigt. Um 12:20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben - es verspäteten sich mehrere Züge. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise. Es ist nicht auszuschließen, dass Kinder oder Jugendliche die Hindernisse bereitet haben. Diese befanden sind dabei selbst in Lebensgefahr. Das Beispiel zeigt erneut, dass herumfliegende Steinsplitter erhebliche Gefahren für den Bahnverkehr sowie für Anwohner und Passanten verursachen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0421/16299-777 erbeten. Quelle: Bundespolizeiinspektion Bremen (ots)