NRW-Tipper teilt sich 120-Millionen-Jackpot Glück für Nordrhein-Westfalen bei Eurojackpot

Nach 18 Ziehungen konnte der mit 120 Millionen gefüllte Eurojackpot geknackt werden. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen sowie ein Tipper aus Rheinland-Pfalz teilen sich den Gewinn und erhalten jeweils 60 Millionen Euro. In der zweiten Gewinnklasse wurde ein Glückspilz aus dem Raum Dortmund ebenfalls zum Multimillionär.

Was 17 Ziehungen lang niemand geschafft hat, ist beim 18. Versuch gleich zwei Tippern aus Deutschland gelungen: Der MEGA-Jackpot ist am Freitag (6. Dezember) geknackt worden. Einer der Gewinner ist ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, der seinen millionenschweren Tipp online abgegeben hat. Er teilt sich den Gewinn mit einem Rheinland-Pfälzer, welcher am Nikolaustag ebenfalls das große Glück auf seiner Seite hatte.

Mit den Gewinnzahlen 8, 14, 45, 47, 50 sowie den beiden Eurozahlen 2 und 12 lagen die beiden Spielteilnehmer goldrichtig. In Kürze erhalten sie jeweils 60 Millionen Euro ausgezahlt.

Bisherige Jackpot-Gewinne

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Tipper aus NRW den MEGA-Jackpot von 120 Millionen Euro teilt: Bereits am 23. April dieses Jahres gewannen ein Nordrhein-Westfale und ein Slowene jeweils 60 Millionen Euro dank ihrer gemeinsamen Treffer in der ersten Gewinnklasse. Der bisher höchste Lotteriegewinn für NRW stammt vom 20. Mai 2022. Zu dem Zeitpunkt wurden rund 110,2 Millionen Euro ebenfalls bei der Lotterie Eurojackpot ausgezahlt.

Der Maximalbetrag von 120 Millionen Euro, der bei Eurojackpot seit 2022 erreicht werden kann, wurde bisher fünfmal an Einzelgewinner ausgezahlt: 2022 waren Tipper in Dänemark und Berlin erfolgreich. Im Jahr 2023 folgte ein solcher Gewinn in Schleswig-Holstein. Die beiden jüngsten 120-Millionen-Beträge ging im Januar 2024 nach Norwegen und im Juni 2024 erneut nach Dänemark.

Weiterer Multimillionär aus NRW

Auch die zweite Gewinnklasse war zur Freitagsziehung am 6. Dezember prall gefüllt: mit rund 28 Millionen Euro so hoch wie noch nie zuvor. Und wieder war es ein Spielteilnehmer aus NRW, der neben einem weiteren Tipper aus Hessen, einen Glückstreffer erzielen konnte. Beide erhalten eine Gewinnsumme von exakt 14.364.616,80 Euro. Der NRW-Millionär aus dem Raum Dortmund hatte seinen Spielauftrag online auf westlotto.de abgegeben. Für seine Kreuze zum Millionen-Glück investierte er einen Spieleinsatz von 18,75 Euro (inkl. Gebühr) bei 9 Tipps.

Neue Jackpotphase

Bereits am kommenden Dienstag (10. Dezember) startet die nächste Jackpotphase bei der Lotterie Eurojackpot. Dann stehen erneut zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

Quelle: WestLotto (ots)