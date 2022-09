Forst: Schleusung im Kofferraum

Einsatzkräfte deckten Dienstagnachmittag auf der Autobahn 15 bei Bademeusel die Einschleusung von insgesamt sieben Personen auf. Zwei der Männer befanden sich dabei im Kofferraum eines PKW.

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte an der BAB 15 bei Bademeusel einen in Richtung Inland fahrenden Skoda. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich weitere sieben Personen in dem polnischen Mietfahrzeug. Vier der Männer saßen auf der für drei Personen ausgelegten hinteren Rücksitzbank. Zwei Männer saßen im Kofferraum.

Weder der ukrainische Fahrer noch die sechs syrischen und ein algerischer Staatsangehöriger konnten aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen.

Die Bundespolizisten nahmen den 28-jährigen Schleuser sowie die geschleusten Männer im Alter von 17 bis 38 Jahren vorläufig fest.

Gegen den ukrainischen Schleuser leiteten Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdender, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und Gesundheitsgefährdung ein. Es ist beabsichtigt, den Mann im Laufe des Tages einem Haftrichter vorzuführen.

Gegen die Geschleusten leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Äußerung von Schutzersuchen überstellte die Bundespolizei die sieben Männer an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt.

Quelle: Bundespolizeidirektion Berlin (ots)