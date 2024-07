Littel: Verkehrsunfall in der Litteler Straße - Mensch im Fahrzeug eingeklemmt

Am heutigen Morgen wurden die Feuerwehren Littel und Wardenburg um 8:51 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Litteler Straße alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine Frau vor, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war. Das Fahrzeug war stark deformiert und hat sich laut ersten Angaben überschlagen.

Die Feuerwehren rückten mit 25 Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle abzusichern und die eingeklemmte Frau zu befrieen. Dabei setzten sie hydraulisches Rettungsgerät ein, um sich Zugang zur Patientin zu verschaffen und diese anschließend zu befreien. Nach der Rettung wurde die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. DIe Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle wurde geräumt und an die Polizei übergeben. Nach circa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Quelle: Kreisfeuerwehr Oldenburg (ots)