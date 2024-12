Insa: Union fällt auf 31 Prozent

In der politischen Stimmung hat sich im Jahr 2024 wenig getan. Im letzten Sonntagstrend des Jahres, den das Meinungsforschungsinstitut Insa jede Woche für "Bild am Sonntag" erhebt, verlieren CDU/CSU zur Vorwoche einen Punkt und stehen mit jetzt 31 Prozent auch einen Prozentpunkt schlechter da als am Jahresende 2023.

Die SPD kann einen Punkt zur Vorwoche gewinnen und liegt mit 17 Prozent zwei Prozentpunkte besser als vor einem Jahr. Unverändert im Jahresvergleich und zur Vorwoche erreichen die Grünen zwölf Prozent, einen Punkt runter ging es für die FDP auf vier Prozent (Ende 2023 und in der Vorwoche: fünf Prozent).



Die einzige echte Veränderung in diesem Jahr betrifft die neue Wagenknecht-Partei. Das BSW steht zu Silvester bei sieben Prozent. Die AfD hat dagegen im Jahresvergleich drei Punkte eingebüßt, steht jetzt bei 20 Prozent. Die sonstigen Parteien würden ebenfalls drei Prozent weniger wählen (jetzt sechs Prozent). Die Linke ist von vier auf drei Prozent gefallen.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa insgesamt 1.002 Personen vom 23. - 27. Dezember 2024. Quelle: dts Nachrichtenagentur