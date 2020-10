Nachdem ein Mann hungrig in einen Burger beisst, schwillt plötzlich seine Zunge gewaltig an

Beim Verzehr eines Burgers hat dieser US-Amerikaner eine böse Überraschung erlebt. Auf der Video-Plattform TikTok veröffentlichte er ein Video mit dem Zwischenfall, wie seine Zunge beim Essen plötzlich gewaltig anschwoll.

Der Nutzer Kobe Freeman teilte auf seinem TikTok-Account einen Clip, der aktuell viral im Internet geht. In dem Video zeigt der junge Mann, was mit ihm beim Verzehr eines selbst gemachten Burgers passierte.

Seine Zunge war in dem Clip so angeschwollen, dass sie kaum in seinen eigenen Mund passte.

„Ich hatte mir den Hamburger zubereitet, und als ich mit dem ersten fast fertig war, verspürte ich diesen Schmerz auf meiner Zunge. Dann ging ich ins Badezimmer und da bemerkte ich eine Biene. Sie hat mich direkt in die Zunge gestochen. Ich weiß nicht, wie man die Schwellung beruhigt“, erzählt der Mann in dem Clip.

Später schrieb er in einem Kommentar: „Ich lebe! Die Schwellung ist ungefähr zur Hälfte zurückgegangen.“

Der Clip wurde mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen und erhielt fast 12.000 Kommentare. Sogar der US-Sänger Jason Derulo wurde auf das Video aufmerksam.

„Nicht 911 anrufen, sondern TikTok um Hilfe fragen“, kommentierte Derulo diese Aktion.

Quelle: Sputnik (Deutschland)