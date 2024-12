Bonn-Duisdorf: Kohlenstoffmonoxid in Wohnung ausgetreten

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Bonn zu einem ausgelösten privaten Kohlenstoffmonoxidmelder alarmiert. Die Warn- und Messgeräte der Feuerwehr bestätigten eine erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentration in der betroffenen Wohnung.

Unter Atemschutz wurde die betroffene Wohnung begangen und die Gastherme außer Betrieb genommen. Nach Umfangreichen Lüftungsmaßnehme und Kontrolle der benachbarten Wohnungen konnten die Bewohner wieder zurück in Ihre Wohnung. Der Energieversorger stellte sicherheitshalber die Gastherme still, bis eine Fachfirma diese wieder instandgesetzt und überprüft hat. Der in der Wohnung angebrachte Kohlenstoffmonoxidmelder verhinderte vermutlich Schlimmeres.

Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das den Sauerstoff im Blutkreislauf verdrängt. Nach wenigen Atemzügen kann dies bereits zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod führen.

Quelle: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (ots)