Stralsund: Totalentwendung eines weißen VW T3 Syncro

Am Mittwoch, dem 03.07.2024 gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei über den Diebstahl des Transporters von dem Parkplatz der Mahnkschen Wiese in Stralsund informiert.

Hierbei handelt es sich um einen restaurierten VW T3 Syncro mit Oldtimerkennzeichen der Hansestadt Hamburg, Baujahr 1987, Farbe weiß mit folgenden Besonderheiten:

- begehbarer Dachgarten - Heckleiter und Ersatzradhalter am Heck - Anhängerkupplung mit Rückfahrkamera - 15 Zoll Mercedes Stahlfelgen mit AT-Reifen - Seitenschwellerschutzrohre - Frontbügel der Firma "Budich" - runde Doppelscheinwerfer - gelbe Nebelscheinwerfer - auf der Karosserie Schriftzug "Spitfire Rated R" und das Logo von einem Mann (Oberkörperausschnitt)

Die Tatzeit kann wie folgt eingegrenzt werden: Sonntag, 30.06.2024 gegen 23:30 bis Mittwoche, 03.07.2024 gegen 09:00 Uhr. Der Transporter war mehrfach unterschiedlich gesichert, so dass der Zeitaufwand für den Diebstahl nicht unerheblich gewesen sein dürfte - Schaden etwa 70.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer entsprechende Feststellung auf dem Parkplatz der Mahnkschen Wiese zu dem Fahrzeug oder dessen Nahbereich hatte oder das Fahrzeug nach dem Abstellen im öffentlichen Straßenverkehr wahrgenommen hat, möge sich bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 2900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Quelle: Polizeiinspektion Stralsund (ots)