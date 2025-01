Celle: Wem gehört dieses Pedelec?

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des abgebildeten Rades. Dabei handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Hercules, Modell Futura Sport i-8 in schwarz. Es hat eine Rahmengröße von 50 cm und eine Laufleistung von 8221km.

Das Pedelec wurde im Rahmen von Ermittlungen zu einem Eigentumsdelikt Anfang dieses Jahres sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen, damit es gegen Vorlagen eines entsprechenden Nachweises wieder an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden kann. Wer Hinweise zu dem Eigentümer geben kann, möge sich ebenfalls bei der Polizei in Celle melden.



Quelle: Polizeiinspektion Celle (ots)