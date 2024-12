Gelsenkirchen: Polizei stellt getunten Mercedes sicher

Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Dienstag, 3. Dezember 2024, um 13.15 Uhr, einen 22-jährigen Gelsenkirchener und seinen Mercedes AMG C63S auf der Florastraße in Höhe der Skagerrakstraße in Bulmke-Hüllen.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass im Motorraum ein Zusatzsteuergerät eingebaut wurde, das die manuelle Ansteuerung der werksseitig verbauten Auspuffklappen ermöglicht. Die Zulässigkeit für diese technische Veränderung konnte der Fahrzeugführer nicht nachweisen. Durch eine unsachgemäße Steuerung der Auspuffklappen erhöht sich der Geräuschpegel der Abgasanlage und die Abgasemissionen verändern sich negativ, was eine erhöhte Belastung der Umwelt zur Folge hat. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, um es einen Kfz-Sachverständigen vorzustellen. Den Betroffenen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Quelle: Polizei Gelsenkirchen (ots)