Durch ukrainischen Beschuss verwundeter Zivilist aus Gorlowka stirbt

Ein Zivilist, der am Freitag durch ukrainischen Beschuss in Gorlowka verwundet wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Iwan Prichodko, am Samstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Er schrieb auf seinem Telegram-Kanal: "Ein im Jahr 1969 geborener Zivilist aus Gorlowka, der bei dem gestrigen Beschuss der Gemeinde Panteleimonowka durch die ukrainischen Terroristen am Kopf verwundet wurde, ist leider gestorben. Die Ärzte kämpften bis zum letzten Moment um sein Leben, aber bedauerlicherweise erlag er seinen schweren Wunden."