Juist: Munitionsfund

Die Polizei Juist erhielt am Donnerstag die Meldung eines möglichen Munitionsfundes am Strand. Ein aufmerksamer Insulaner hatte in der Nähe des Strandabgangs Domäne Bill einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Da der Finder nicht ausschließen konnte, dass es sich um einen gefährlichen Munitionsgegenstand handeln könnte, informierte er die Polizei.

Der Fundort wurde umgehend aufgesucht. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich bei dem Fund um einen Seezielmarkierer der Streitkräfte handelte. Die Gefährlichkeit des Gegenstandes konnte erst nach Rücksprache mit einem Experten der Bundeswehr ausgeschlossen werden. Der Gegenstand wurde in Verwahrung genommen und wird der Bundeswehr übergeben. Ein Lob gilt dem umsichtigen Finder und seinem vorbildlichen Verhalten. Hinweis der Polizei Juist an alle Strandgänger: Melden Sie verdächtige Gegenstände umgehend der Polizei. Hantieren Sie nicht selbstständig an verdächtigen Fundstücken! Quelle: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund (ots)