Hirsau: Keine Verletzten bei Brand im Klinikum Nordschwarzwald

Ein Brand im Klinikum Nordschwarzwald verursachte einen hohen Sachschaden und ruft viele Feuerwehren aus dem Landkreis Calw auf den Plan. Gegen 19:40 Uhr löste am Freitagabend die automatische Brandmeldeanlage (BMA) im Zentrum für Psychiatrie Calw - Klinikum Nordschwarzwald aus.

Umgehend machte sich die eigene Werkfeuerwehr auf Erkundung und die Einsatzkräfte bemerkten im Untergeschoß des Hauptgebäudes einen Brand mit starker Rauchentwicklung. Über die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw wurden nach dieser Lagemeldung umgehend weitere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sukzessiv zur Unterstützung der Werkfeuerwehr alarmiert. Durch das Auslösen der BMA konnte der eigentliche Entstehungsbrand in der Nähre des Aufzugs rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.



In Brand geraten waren hier verschiedene Wäscheboxen. Jedoch machte den Einsatzkräften die entstandene starke Rauchentwicklung im Untergeschoß zu schaffen und es mussten größere Belüftungsmaßnahmen unter Atemschutz durchgeführt werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in diesem Bereich. Durch das schnelle Eingreifen und Zusammenspiel aller Feuerwehren bestand auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Patienten. Der Rettungsdienst und der DRK Ortsverein Calw waren mit 20 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen in Bereitstellung und mussten glücklicherweise nicht tätig werden.



Einsatzleiter und Kommandant der Werkfeuerwehr Frank Neumann und der Stadtbrandmeister der Feuerwehr Calw Dirk Patzelt waren sehr zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf und dem Zusammenspiel der verschieden Feuerwehren bei diesem Einsatz. Die Belüftungsarbeiten sowie Aufräumarbeiten waren gegen 2:00 Uhr beendet. Damit die Feuerwehren wieder schnell einsatzbereit sind wurden diese durch die Zentrale Schlauchwerkstatt des Landkreises Calw und dem Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Calw unterstützt. Diese brachten neue Atemschutzflaschen zur Bestückung der Fahrzeuge an die Einsatzstelle.

Die Feuerwehren aus Altburg, Calw, Hirsau, Oberreichenbach und die Werkfeuerwehr Klinikum Nordschwarzwald waren mit 13 Fahrzeugen und 75 Feuerwehrkräften im Einsatz. Das Polizeirevier Calw mit einem Fahrzeug und zwei Beamten. Die Brandursache ist derzeit unklar. Daher hat die Kriminalpolizei Pforzheim die Ermittlungen aufgenommen. Das Untergeschoss, in dem sich Lagerräume für Wäsche, Technikräume sowie auch die Umkleideräume für das Klinikpersonal befinden ist bis auf weiteres nicht benutzbar.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. (ots)