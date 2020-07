Schermbeck: Feuerwehr rettet hilflosen Storch aus Birke

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Schermbeck um 08:32 Uhr mit dem Stichwort "Tier in Not" auf einen Campingplatz auf der Straße Im Aap alarmiert. Zuvor hatte eine Anwohnerin einen über Kopf hängenden Storch in einer Birke in ca. 6 Meter Höhe hängen gesehen.

Da der Storch sich nicht alleine aus seiner misslichen Lage befreien konnte, kontaktierte die Anwohnerin die Kreisleitstelle, welche schließlich den Löschzug Gahlen alarmierte. Bei Ankunft der Feuerwehr war der Storch mittlerweile nur noch ca. 2 Meter hoch in der Birke verfangen. Die Feuerwehr holte den Storch mit der Hand aus der Birke und verstaute ihn zunächst in einer von der Anwohnerin bereitgestellten Katzentransportbox. Nach Rücksprache mit der Leitstelle wurde der Storch zum zuständigen Tierarzt, Dr. Sandforth in Schermbeck, gebracht. Die Untersuchung zeigte, dass der Storch sich ein Bein gebrochen hatte. Nachdem der Storch dem Tierarzt übergeben wurde, versorgte dieser ihn und kümmert sich nun um alles Weitere. Da der Storch beringt war, konnte herausgefunden werden, dass dieser aus Wilhelmshaven kommt. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 09:40 Uhr. Quelle: Feuerwehr Schermbeck (ots)