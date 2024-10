Hilden/Ratingen: Mehrere entwendete Autos von Parkplätzen - die Polizei ermittelt

Am vergangenen Wochenende, 3. bis 5. Oktober 2024, kam es zu vier Auto-Diebstählen von Fitnessstudio-Parkplätzen in Hilden und Ratingen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das ist bislang bekannt:

--- Hilden ---

Der erste Diebstahl wurde am Freitag, 4. Oktober 2024, aus Hilden gemeldet, wo der Halter eines schwarzen Mercedes-Benz GLC 300 um 14:30 Uhr seinen Wagen auf dem Fitnessstudio-Parkplatz an der Forststraße abstellte. Als er um 15:40 Uhr zu dem Mercedes zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeugschlüssel nicht auffindbar ist und sein Auto offenbar gestohlen worden war. Der erst drei Jahre alte Wagen hat einen geschätzten Wert von etwa 77.000 Euro.

Auf demselben Parkplatz stellte der Halter eines weißen VW Golf am darauffolgenden Samstag, 5. Oktober 2024, ebenfalls den Diebstahl seines Wagens fest. Um 10:30 Uhr hatte er den VW abgestellt und das Fitnessstudio besucht. Um 11:30 Uhr kehrte er zurück und bemerkte den Diebstahl, nachdem er seinen Fahrzeugschlüssel nicht auffinden konnte. Der sieben Jahre alte VW Golf mit schwarzen Felgen hat einen Zeitwert von circa 23.000 Euro.

Die Polizei leitete in beiden Fällen Fahndungen ein. Bislang liegen jedoch keine Hinweise zum Verbleib der Autos vor. Wie der Mercedes-Benz und der VW Golf entwendet werden konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen in dem Fitnessstudio an der Forststraße gemacht haben, werden um Hinweise gebeten. Zudem nimmt die Polizei Hilden auch Angaben zum Verbleib des schwarzen Mercedes-Benz GLC oder weißen VW Golf jederzeit unter der Telefonnummer 02103 898-6410 entgegen.

--- Ratingen ---

Am Samstagmittag, 5. Oktober 2024, parkte der Halter eines schwarzen Audi SQ2 mit Düsseldorfer Kennung (D-) seinen Wagen um etwa 13:30 Uhr auf dem Fitnessstudio-Parkplatz an der Boschstraße. Er besuchte das Studio und schloss seine persönlichen Gegenstände sowie seinen Fahrzeugschlüssel während des Aufenthaltes in einem Spind ein. Als er um etwa 14:30 Uhr fertig war, konnte er den Schlüssel jedoch nicht mehr auffinden und stellte bei der Nachschau auf dem Parkplatz fest, dass sein Audi nicht mehr vor Ort war. Hinweise auf einen gewaltsamen Aufbruch des Spindes liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt zum Diebstahl und dem Verbleib des Audi SQ2, dessen Wert auf 60.000 Euro geschätzt wird.

Am darauffolgenden Sonntag, 6. Oktober 2024, parkte der Halter eines grauen VW Tiguan um etwa 13 Uhr auf demselben Parkplatz und schloss seinen Fahrzeugschlüssel ebenfalls in einen Spind ein. Um 13:45 Uhr bemerkte er, dass der Spind während seiner Abwesenheit gewaltsam geöffnet und mehrere persönliche Gegenstände sowie der Autoschlüssel entwendet worden waren. Bei dem gestohlenen VW handelt es sich um einen Neuwagen mit einem Wert in Höhe von 60.000 Euro.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi SQ2 sowie dem neuwertigen VW Tiguan führten bislang zu keinem Erfolg. Die von der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des Fitnessstudios an der Boschstraße nimmt die Polizei Ratingen jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 entgegen.

