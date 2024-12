Bereich Beckingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung und möglicher Verkehrsunfallflucht

Am 23.12.2024, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der L156 zwischen den Ortschaften Reimsbach und Erbringen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkws (Sattelzug). Der Sattelzug kam hierbei, in Fahrtrichtung Erbringen gesehen, ca. 400m nach dem Ortsausgang Reimsbach nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Gespann (Zugmaschine + Auflieger) in den dortigen Straßengraben.

Der Lkw-Fahrer erklärte, dass ihm im Gegenverkehr ein überholender Pkw entgegengekommen sei, sodass er selbst nach rechts in den Straßengraben ausweichen musste. Der Pkw-Fahrer sei anschließend aber einfach weitergefahren und habe sich unerlaubt entfernt.

Im Straßengraben blieb der gesamte Sattelzug sodann im aufgeweichten Erdreich stecken, sodass er nicht mehr manövrierfähig war und aufwändig von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an. An dem Lkw entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 4000EUR. Zu Personenschaden kam es nicht. Wie im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden musste, stand der osteuropäische Lkw-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein erster Atemalkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von mehr als 3 Promille, sodass sich der Verdacht entsprechender Straftaten ergab. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken eine Sicherheitsleistung erhoben. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem beschriebenen Pkw oder zum vorherigen Fahrverhalten des Sattelzugs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeiinspektion Merzig (ots)