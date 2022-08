Beckum-Roland: Zusammenstoß mit Zug - Schutzengel half

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto - ist es am Donnerstag (25.08.2022, 14.44 Uhr) zu einem Blechschaden gekommen.

Eine 36-jährige Ahlenerin fuhr in ihrem Auto auf der Augusta Straße Richtung Seeparkplatz. An einem unbeschrankten Bahnübergang, stieß ein von rechts kommender Zug mit dem Auto der Frau zusammen. Der Zuführer hatte noch mehrere Warnsignale abgegeben, trotzdem fuhr die Frau in den Bahnübergang ein.

Verletzt wurde niemand. Sowohl am Auto als auch am Zug entstand Sachschaden. Die Bahnstrecke war für rund 2 ½ Stunden gesperrt.

Quelle: Polizei Warendorf (ots)