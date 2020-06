Marnheim B47: Überholen trotz Gegenverkehr - Schutzengel griffen ein

Als ein 30 jähriger, aus dem Donnersbergkreis stammender mit seinem Pkw die b 47, aus Richtung Marnheim kommend in Richtung Albisheim befuhr, setzte er in einer Rechtskurve zum Überholen eines Pkw an.

Als er diesen überholt hatte, wollte er auch noch einen Lkw überholen. Hierbei kam ihn ein 66 jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger und dessen 37 jähriger Sohn als Beifahrer entgegen, wodurch es dann zum Frontalzusammenstoß beider Pkw kam. Hierbei entstand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Der 66 und sein 37 jähriger Sohn, beide auch aus dem Donnersbergkreis kommend, mussten, da sich teils erheblich verletzt hatten, jeweils per Hubschrauber, in die BGU Ludwigshafen und das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht werden.

Der 30 jährige "Überholer" verletzt sich leicht und wurde zur Untersuchung und da er noch Restalkohol im Blut hatte, auch zur Blutentnahme ins Westpfalzklinikum Kirchheimbolanden verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, musste die B 47 für 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Marnheim und Kirchheimbolanden waren mit jeweils 20Mmann im Einsatz Quelle: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden (ots)