16. Oktober: Demo in Stuttgart POLITIK UND MEDIEN HAND IN HAND – DAS SCHADET UNSEREM LAND

Am 16. Oktober 2022 findet vor dem Gebäude des Südwestrundfunk in Stuttgart eine Kundgebung zum Thema „POLITIK UND MEDIEN HAND IN HAND- DAS SCHADET UNSEREM LAND“ statt. Die Veranstalter der Demo rufen dazu auf, gemeinsam auf die Straße zu gehen für eine ausgewogene Berichterstattung, gegen Krieg, gegen eine übergriffige Regierung, für den Mittelstand und für die Menschen.

Start ist um 12:30 Uhr am Cannstatter Wasen in DE-70372 Stuttgart. Von dort aus startet der Aufzug zum Südwestrundfunk. Nach der Kundgebung dort geht der Demozug weiter zum Schlossplatz zu einer weiteren Kundgebung und anschließend wieder zurück zum Cannstatter Wasen.

Gastredner sind Dr. Jürgen Todenhöfer und Dr. Wolfgang Kochanek. Todenhöfer tat sich u.a. durch seine kritische Berichterstattung und seine Vermittlungsbemühungen im Syrienkrieg hervor. Er ist Gründer der Partei TeamTodenhöfer. Kochanek, ein Neustadter Unternehmer, ist Vertreter des freien Unternehmertums, sprich Mittelstandes und Verteidiger individueller Freiheiten.

Demo-Werbevideo:

Liebe Mitbürger, dieses Land befindet sich aktuell in einer schweren wirtschaftlichen und strukturellen politischen Krise. Ob es einfach nur Unfähigkeit der regierenden Pseudoeliten ist oder ob dahinter möglicherweise das subtile Ziel steckt, dieses Land, Deutschland, wirtschaftlich auszuschalten und als Machtfaktor in Europa aus dem Spiel zu nehmen, lässt sich schwer abschätzen. Von der Ein-Mann-Ich-AG bis zum mittelständischen Familienbetrieb, Selbstständige, Handwerker, Bäcker, Landwirte, Einzelhändler. Sie alle spüren in ihrem täglichen Betrieb, dass dieses Land kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps steht. Verursacht wird dies alles von unfähigen Politikern, die keinerlei Ahnung von Lieferketten, ökonomischen Zusammenhängen und technisch bedingten Abhängigkeiten haben. Politiker, die im Zeichen von Energiemangel und explodierenden Energiepreisen es wagen, auch noch das letzte Kraftwerk in diesem Land abzuschalten. Diese Politiker zerstören aktuell unser aller Existenz und müssen mit – ich betone – demokratischen Mitteln sofort aus dem Amt entfernt werden. Deshalb, fahrt am Sonntag nach Stuttgart. Wehrt euch, vom Inhaber bis zum Lehrling. Gemeinsam, eingereiht in einem riesigen Protestmarsch unter dem Slogan: „Deutschland steht auf“. Es ist höchste Zeit, dass die bürgerliche Mitte gemeinsam von Links bis Rechts gegen diese unfähige Politklasse aufsteht. Wir sehen uns nächsten Sonntag in Stuttgart. Ich danke euch.

Quelle: Kla.TV