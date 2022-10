Lengerich: Zwergschwein auf Wanderparkplatz entdeckt

An einem Wanderparkplatz bei Lengerich haben Polizisten am Mittwoch (19.10.) ein Zwergschwein entdeckt. Das Tier lief aufgeregt auf dem Parkplatz hin und her und kam der Straße oft sehr nahe.

Damit es keinen Verkehrsunfall verursacht, haben die Beamten das Zwergschwein mit Futter und Streicheleinheiten erfolgreich abgelenkt. Denn das Tier war sehr zutraulich und auf Menschen fixiert. Mithilfe des Veterinäramts, dem örtlichen Jagdpächter und engagierten Anwohnern konnte für das Schwein ein vorübergehendes Zuhause gefunden werden. Dieses Schwein hat also wirklich "Schwein gehabt".

Quelle: Polizei Steinfurt (ots)