Alzey: Mehrere Verletzte bei Brand in Seniorenheim Kursana

Bei einem Brand in einer Altenwohnanlage in Alzey sind fünf Menschen verletzt worden. Der Brand war am Montagmorgen im Zimmer eines 79-jährigen Bewohners im 1. Stock ausgebrochen.

Das Haus wurde teilweise evakuiert. 25 Bewohner waren insgesamt betroffen. Das gegen 07.30 Uhr ausgebrochene Feuer war laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Durch den Brand entstand Gebäude- und Inventarschaden in Höhe von ca. 50.000.-EUR. Nach derzeitiger Lage sind ein Großteil des 1. OG aufgrund des Rauches und des Löschwassers unbewohnbar. Eine Verlegung in Ersatzunterkünfte wird seitens des Rettungsdienstes organisiert. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt fünf Personen mit leichten Rauchgasverletzungen im Krankenhaus behandelt und anschließend teilweise wieder entlassen. Die Brandursache ist bisher noch unklar. Quelle: Polizeiinspektion Alzey (ots)

Anzeige: