Kinder und Jugendliche verbringen im Schnitt 1 Stunde und 7 Minuten täglich mit Video- und Computerspielen

Ob auf dem Laptop, der Konsole oder dem Smartphone - vor allem Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit mit dem Spielen von Video- und Computerspielen. 1 Stunde und 7 Minuten pro Tag wendeten 10- bis 17-Jährige im Durchschnitt für Video- und Computerspiele auf, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Zeitverwendungserhebung 2022 mitteilt. Jungen beschäftigen sich im Vergleich zu Mädchen deutlich häufiger mit Video- und Computerspielen: Mit 1 Stunde und 46 Minuten verbrachten sie viermal so viel Zeit am Tag mit dem Spielen von Video- und Computerspielen wie Mädchen (26 Minuten).

Kinder und Jugendliche verbringen mehr Zeit mit Video- und Computerspielen als Ältere

Mit zunehmendem Alter nimmt die mit Video- und Computerspielen verbrachte Zeit deutlich ab: Mit Abstand die meiste Zeit für Video- und Computerspiele wendeten die 10- bis 17-Jährigen auf (1 Stunde und 7 Minuten). Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren verbrachten im Durchschnitt 38 Minuten täglich mit dem Spielen an Computern, Konsolen, Smartphones oder anderen Geräten. Bei den 30- bis 44-Jährigen waren es durchschnittlich 18 Minuten am Tag, bei den 45- bis 64-Jährigen 8 Minuten. Am wenigsten beschäftigten sich ältere Menschen mit Video- und Computerspielen: Auf durchschnittlich 6 Minuten täglich kam die Altersgruppe 65plus. Über alle Altersgruppen hinweg verbrachten die Menschen in Deutschland im Schnitt 19 Minuten am Tag mit Video- und Computerspielen.

Methodische Hinweise:

Die Zeitverwendungserhebung (ZVE) findet rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis statt. Alle teilnehmenden Haushaltsmitglieder ab 10 Jahren halten an drei vorgegebenen Tagen, davon zwei Wochentage und ein Tag am Wochenende, ihre Zeitverwendung in einem Zeit-Tagebuch oder in einer App fest, indem sie ihre konkreten Aktivitäten im Tagesverlauf dokumentieren.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)