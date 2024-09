RTL/ntv Trendbarometer Forsa Aktuell: Union und Merz bauen Vorsprung aus FDP unter 5%-Hürde

Bei den Parteipräferenzen gewinnen die Unionsparteien laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer gegenüber der Vorwoche wieder einen Punkt hinzu und kommen auf 32 Prozent. Auch das BSW kann sich wieder um einen Punkt auf 7 Prozent verbessern. Die Werte für die SPD (15%), die Grünen (11%), die FDP (4%) und die AfD (17%) ändern sich gegenüber der Vorwoche nicht. Die Linke sinkt unter 3 Prozent und kann daher aktuell nur noch unter den sonstigen Parteien (14%) aufgeführt werden.

Bei der Kanzlerpräferenz kann Friedrich Merz sich gegenüber der Vorwoche wieder um zwei Prozentpunkte verbessern, während Olaf Scholz im Gegenzug zwei Punkte verliert. Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich bei der Alternative Scholz vs. Merz damit aktuell 28 Prozent aller Wahlberechtigten für Merz und 24 Prozent für Scholz entscheiden. Unverändert 48 Prozent möchten weder Scholz noch Merz als Kanzler.

Die meisten Deutschen trauen Merz mehr Wirtschaftskompetenz zu

Auf die Frage, wer nach Meinung der Bundesbürger eher in der Lage ist, die Wirtschaft in Deutschland wieder voranzubringen, nennen bei der Alternative Scholz vs. Merz 16 Prozent Olaf Scholz, 47 Prozent hingegen Friedrich Merz. 37 Prozent trauen keinem von beiden zu, die Wirtschaft in Deutschland voranzubringen.

Dass Friedrich Merz besser dazu in der Lage ist, meint eine deutliche Mehrheit der Anhänger von Union (79%) und BSW (69%) sowie eine knappe Mehrheit der FDP-Anhänger (55%). Nur von den SPD-Anhängern (43%) trauen - neben den Anhängern der Grünen (37%) - mehr Scholz als Merz die größere Wirtschaftskompetenz zu. Unter den Selbständigen traut eine Mehrheit (54%) weder Scholz noch Merz zu, die Wirtschaft in Deutschland aus der Krise zu führen.*

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zu den Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 17. bis 23. September 2024 erhoben. Datenbasis: 2.500 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zur Wirtschaftskompetenz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 19. und 20. September 2024 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte. *Exakte Fragestellung: Wer hat die größere Wirtschaftskompetenz: Scholz oder Merz? Es trauen eher zu, die Wirtschaft in Deutschland wieder voranzubringen: Olaf Scholz / Friedrich Merz / keinem von beiden

Quelle: RTL News (ots)