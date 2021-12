Kein „Alles Walzer!“: Wiener Opernball für 2022 abgesagt

Der Ball der Bälle wird auch 2022 wegen der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden, berichten die österreichischen Medien am Mittwoch.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News" zu lesen: "„Der Opernball ist das Ereignis, bei dem es so viele Kontakte zwischen Menschen in einer Dichte gibt, die schwer überbietbar ist. Ich glaube daher, dass der Opernball 2022 in der jetzigen Situation nicht durchführbar ist und auch ein falsches Signal wäre. Deshalb wird er nicht stattfinden“, zitiert die Nachrichtenseite OE24 die Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Dabei seien die Vorbereitungen im Gange gewesen und die Investitionen getätigt worden, berichtete der „Kurier“. Laut Staatsoperndirektor Bogdan Roščić sollen die Karten für die Generalprobe bereits ausverkauft gewesen sein.

Zuvor habe Roščić angegeben, dass ein Konzept mit weniger Besuchern und keinen Tänzen für ihn nicht annehmbar wäre. Immerhin dürfe der Ball seinen Charakter nicht verlieren.

Der Wiener Opernball ist der Höhepunkt der österreichischen Ballsaison und eines der berühmtesten Feste der Welt. Die Veranstaltung zieht jeweils rund 5000 Besucher an, darunter Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Im Fernsehen verfolgen fast 2,5 Millionen Zuschauer das Ereignis. 2021 musste der Ball wegen Corona abgesagt werden. Im kommenden Jahr sollte er zum 65. Mal stattfinden.

Nach früheren Angaben bleibt von dem rauschenden Fest unter dem Strich ein Gewinn von etwa einer Million Euro."

Quelle: SNA News (Deutschland)