Bis zu sechs Jahre: Ärmere laut Studie früher pflegebedürftig

Weiter berichtet RT DE: "Ärmere Menschen haben ein erhöhtes Risiko, pflegebedürftig zu werden und sind dann oft früher auf Pflege angewiesen als Menschen mit hohem Einkommen. Gleiches gilt für Arbeiter im Vergleich zu Beamten und für Menschen mit hoher Arbeitsbelastung im Vergleich zu Personen mit geringeren beruflichen Belastungen. Das geht aus einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in Berlin hervor.

Demnach wird das Risiko der Pflegebedürftigkeit "entscheidend durch Gesellschaft, Einkommen und Arbeitswelt beeinflusst". Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen eine deutlich geringere Lebenserwartung als Besserverdienende haben.

"Nicht nur Einkommen und Lebenserwartung sind in Deutschland sozial ungleich verteilt, sondern auch das Pflegerisiko", so Peter Haan, Leiter der Abteilung Staat am DIW Berlin.