Schwerte: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads gesucht

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am Donnerstag, 16.01.2025 am Bahnhof in Schwerte ein beschädigtes Fahrrad aufgefunden.

Mehrere Jugendliche hatten laut Zeugenaussagen am Bahnhof gegen 15.00 Uhr randaliert und auf dort abgestellte Fahrräder eingetreten. Eine Strafanzeige ist bislang noch nicht eingegangen. Ein Inhaber oder eine Inhaberin hat sich ebenfalls noch nicht gemeldet - wird aber gebeten, die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 zu kontaktieren. Oder per Mail: [email protected].