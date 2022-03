Piesport: Flächenbrand

Am 04.03.2022 wurde der Polizei Bernkastel-Kues gegen 14:40 Uhr ein Flächenbrand in Piesport, in einer dortigen Weinbergslage, Gemarkung "Im Jungenkarl" gemeldet.

Dort brannte eine Brachfläche von ca. 8000 qm ab. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Piesport, Neumagen-Dhron und Kues mit insgesamt 36 Kräften, der stellv. Wehrleiter der Verbandsgemeinde, als auch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Zeugenhinweise werden gebeten an die Polizei Bernkastel-Kues, 06531-95270 Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)