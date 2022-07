Erdbeben der Stärke 4,2 in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat sich am Samstagnachmittag ein leichtes Erdbeben ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 4,2 an.

Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 13:47 Uhr, das Epizentrum war bei Bisingen, ca. 70 Kilometer südlich von Stuttgart. Beben dieser Stärke richten normalerweise keine großen Schäden an, sind aber spürbar. Quelle: dts Nachrichtenagentur