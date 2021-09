Geiselnahme in Reisebus: A9 komplett gesperrt – SEK nimmt mutmaßlichen Täter fest

Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Passagiers in einem Reisebus hat die bayerische Polizei die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Nur die beiden Busfahrer waren am Dienstagabend noch mit dem mutmaßlichen Geiselnehmer in dem Bus. Im weiteren Verlauf griff das SEK ein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Angaben eines Sprechers der Mittelfränkischen Polizei gab es um 21:30 Uhr einen Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando (SEK). Medienberichten zufolge, seien mehrere Detonationen zu hören gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ob der Täter wirklich eine Waffe bei sich hatte, sei noch unklar. Das Internetportal Tag24 hatte zuvor einen Polizeisprecher mit den Worten zitiert: "Der Busfahrer versucht aktuell, die Person zu beruhigen." Derzeit besteht eine #Bedrohungslage in einem #Reisebus auf der #A9. Im Bus soll sich ein vermutlich bewaffneter Mann befinden und noch einige weitere Personen. Die Fahrgäste konnten den Bus bereits verlassen. Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort.#A9_2109 https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021 Alle anderen Fahrgäste hatten sich auf den Seitenstreifen zurückziehen können. "Diese konnten das Fahrzeug verlassen, als die Situation eskalierte", so die Erklärung des Sprechers. Die #Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums #Mittelfranken ist ebenfalls vor Ort. #A9_2109 https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021 Der Reisebus war laut Polizeiangaben in Richtung München unterwegs. Ein Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften befindet sich noch immer vor Ort. Der Einsatz hatte den Angaben der Mittelfränkischen Polizei zufolge gegen 17.30 Uhr begonnen. Die Polizei sperrte die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett. Autofahrer saßen fest, es bildeten sich lange Staus. Auch der Zugverkehr kam zum Erliegen. Der Verkehr wird von der #A9 an den Anschlussstellen #Hilpolstein und #Greding abgeleitet. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer den gesperrten Bereich großräumig zu umfahren. https://t.co/khHMiQfGp7 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 21, 2021 Quelle: RT DE