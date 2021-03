Aggressive Katze im Cockpit ändert Flugplan

Ein Flugzeug, das sich auf dem Weg von Sudan nach Katar befand, musste wegen einer Katze im Cockpit zum Flughafen Khartum zurückkehren. Dies berichtet die sudanesische Zeitung „Al-Sudani“ am Sonntag unter Berufung auf eine Quelle unter den Besatzungsmitgliedern.

Beim russischen online Magazin " SNA News " ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Demnach ist eine Maschine der sudanesischen Fluggesellschaft Tarco auf dem Flughafen Khartum in Richtung Doha, der Hauptstadt von Katar, abgeflogen. Eine halbe Stunde nach Flugbeginn sei plötzlich eine Katze im Cockpit aufgetaucht.



Das Tier störte die Kontrolle über das Flugzeug und versuchte sogar, den Kapitän anzugreifen, so die Zeitung. Daher wurde beschlossen, den Flug abzubrechen.



Die Katze könnte in der Nacht in die Maschine geklettert sein, als sie im Flughafenhangar vor dem Abflug stand – während der Reinigung an Bord oder der technischen Inspektion.

Das Flugzeug sei sicher auf dem Flughafen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum gelandet. "

Quelle: SNA News (Deutschland)