Meinersen: Wasserschaden bei der Polizei

Aufgrund eines größeren Wasserschadens ist das Polizeikommissariat Meinersen in den nächsten Tagen nur eingeschränkt erreichbar. Mindestens bis zum kommenden Montag können daher keine Anzeigen in Meinersen erstattet werden, ebensowenig können dort Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet werden.

Wer ein diesbezügliches Anliegen hat, wird gebeten, die Polizeiinspektion in Gifhorn, Hindenburgstraße 2, Telefon 05371/9800,zu kontaktieren. Der Einsatz- und Streifendienst in Meinersen ist von den Einschränkungen nicht betroffen. Eine Rund-um-die Uhr-Präsenz ist weiterhin lückenlos gewährleistet. Hierzu wurde am Mittwoch eine mobile Polizeiwache an der Dalldorfer Straße aufgebaut.

Quelle: Polizeiinspektion Gifhorn (ots)