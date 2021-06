„Virgin Galactic“ darf Touristen ins All bringen

Das Unternehmen „Virgin Galactic“ des US-Milliardärs Richard Branson hat am Freitag die Erlaubnis der US-Flugaufsicht FAA erhalten, Touristen ins All zu bringen. Das geht aus einer Mitteilung auf der Webseite der Firma hervor.

Weiter schreibt SNA-News dazu: "Michael Colglazier, CEO von „Virgin Galactic“, annoncierte demnach für den Sommer den ersten voll bemannten Testflug. Das Unternehmen sei mit den Ergebnissen seines jüngsten Testflugs vom Mai „unglaublich zufrieden“.

Das mit zwei Piloten besetzte Raumflugzeug „VSS Unity“ war am 22. Mai vom kommerziellen Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Bundesstaat New Mexico an Bord des Trägerflugzeugs „VMS Eve“, pilotiert ebenso von einer zweiköpfigen Crew, gestartet und wurde später abgesetzt.

Der Flug sei fehlerfrei absolviert worden, so Colglazier am Freitag. Die Ergebnisse demonstrieren „die Sicherheit und Eleganz unseres Flugsystems“. "

Quelle: SNA News (Deutschland)