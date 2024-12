Kreis Euskirchen: Schmuck aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Eigentümer

Durch die Polizei Euskirchen wurde eine größere Anzahl von Diebesgut aufgefunden. Darunter befinden sich auch sehr auffällige Schmuckstücke. Die Gegenstände stammen nach Einschätzung der Ermittler aus Wohnungseinbrüchen. Bislang konnte der Fund aber noch keiner Tat und somit auch keinem Besitzer zugeordnet werden.

Bei den auffälligen Schmuckstücken (siehe Fotos) handelt es sich um Folgende:



Silbermünze

30 Jahre RGW 1971 - 2001 Rechtsrheinische Gas und Wasserversorgung Aktiengesellschaft

Silbermünze als Anhänger

George Washington First President USA 1797

Silberarmband mit der Gravur "Yvonne"

Weiter wurde auch eine Anstecknadel des TV Euenheim 1911 aufgefunden.

Wer kann Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer geben? Wer vermisst die auf den Aufnahmen abgebildeten Gegenstände?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an [email protected] erbeten.

Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)